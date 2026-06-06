Все полеты снова разрешены в воздушном пространстве Ирана

Введенные ранее ограничения на полеты в воздушном пространстве Ирана отменены в понедельник вечером, такое сообщение распространила Организация гражданской авиации ИРИ.
"После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты"
– Организация гражданской авиации Ирана
В сообщении подчеркивается, что авиаперевозки в Исламской Республике поэтапно возвращаются к плановому режиму.
Напомним, накануне вечером Иран в качестве ответной меры на действия Израиля в Ливане ударил ракетами по северным районам Израиля, выполнив озвученную ранее угрозу. Ночью ЦАХАЛ ударил по военным объектам в западных и центральных районах Ирана. Утром Иран снова атаковал Израиль.