Вестник Кавказа

Ирану безразличны санкции ЕС по Ормузу – МИД

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для Ирана, заявили в МИД ИРИ, не имеют никакого значения введенные Евросоюзом против него санкции из-за блокировки Ормузского пролива.

Тегеран не придает никакого значения санкциям, которые были введены в отношении него Евросоюзом с связи с ситуацией в Ормузском проливе, такое заявление сделал замглавы иранского МИД Казем Гариб Абади.

"Иран не придает какого-либо значения этому политическому и лицемерному шагу Европы, продолжит проводить стратегию, направленную на обеспечение суверенитета над Ормузским проливом"

– Казем Гариб Абади

Напомним, ранее сегодня глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что сегодня в Брюсселе страны ЕС приняли решение ввести санкции против иранских граждан и организаций, так или иначе связанных с блокировкой Ормузского пролива.

"При этом ЕС впервые применил свой новый режим санкций в области свободы судоходства"

– Кая Каллас

Дипломат уточнила, что, если возникнет такая необходимость, данный санкционный режим будет использоваться и далее.

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