Зачем Ирану участие Омана в контроле над Ормузом?

Иран и Оман как прибрежные страны Ормузского пролива, имеют естественное право обсуждать контроль над проливом, заявил Аракчи.

Иран хочет совместно с Оманом заниматься управлением Ормузским проливом, сообщил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"Как прибрежные страны Ормуза, Иран и Оман имеют естественное право консультироваться друг с другом по вопросам управления проливом и контроля прохода через него, и именно это мы и делаем"

– Аббас Аракчи

Глава иранского МИД добавил, что сейчас усилия направлены на обеспечение полного соответствия мер по управлению проливом нормам международного права. Он отметил, что Иран желает безопасного прохода всех гражданских судов через Ормузский пролив.

Пункт о контроле над Ормузом и судоходстве в нем является одним из ключевых в соглашении между США и Ираном, работа над которым продолжается.

Интересы Ирана в Омане

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвала инициативу Тегерана о партнерстве с Оманом в контроле над Ормузским проливом частью большой иранской игры по переформатированию ситуации в регионе.

"Контроль над Ормузским проливом — это козырная карта во всей нынешней геополитической игре на Ближнем и Среднем Востоке. Тот, кто контролирует проход через Ормуз, обладает очень серьезным рычагом влияния на мировую экономику в целом – не только на государства Персидского залива, но и на все те страны, которые покупают у них нефть и газ. Речь идет о таких крупных игроках, как Китай и Индия. А через общий рост цен на энергоресурсы влияние оказывается на весь мир в целом", - прежде всего сказал она.

"Если исходить из международного права, то Ормузский пролив является территориальными водами двух государств – Омана и Ирана. В одиночку Ирану очень трудно противостоять давлению США, настаивающих на немедленной разблокировке Ормузского пролива, следовательно, ему нужны партнеры. Оман – наиболее логичный вариант и из-за географии, и из-за хороших отношений с Ираном. В задуманном плане навсегда закрепить за собой контроль над судоходством в Ормузском проливе иранским властям крайне важно не оказаться в одиночестве", - подчеркнула Ирина Федорова.

"Заметьте, что Иран постоянно смягчает формулировки своей инициативы. Сейчас уже речь идет не о военном контроле и взимании платы за право прохода через Ормузский пролив, а об оплате технического обслуживания судоходства. Дело в том, что пролив заминирован и судна необходимо проводить по безопасному фарватеру, который известен только Корпусу стражей Исламской революции. По таким изменениям в деталях общего подхода Тегерана к ормузскому вопросу мы можем судить о том, что между Ираном и США идет некий торг. Чтобы усилить свои позиции, иранские власти теперь хотят подключить Оман на своей стороне", - обратила внимание востоковед.

"США, разумеется, этим недовольны. Президент Дональд Трамп уже даже обещал уничтожить Оман так же, как и Иран, если оманское руководство пойдет на какие-то совместных действия с Исламской Республикой по ограничению судоходства в Ормузском проливе. В Белом доме понимают, что эти дипломатические усилия Ирана направлены на то, чтобы при помощи Омана, расположенного по другую сторону Ормузского пролива, обеспечить рычаг влияния на Запад и на всю мировую экономику", - продолжила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН.

Маскат теоретически заинтересован в предложениях Тегерана, но пока ведет себя осторожно. "Оман всегда занимал принципиально нейтральную позицию. Во всех конфликтах Ирана с Западом Маскат выступал посредником и предоставлял площадку для переговоров. Естественно, Оману было бы выгодно каким-то образом добиться контроля над Ормузским проливом, но вступать в открытое противостояние с США он точно не станет. Скорее всего, стоит ожидать дипломатической работы Омана по смягчению условий и формулировок, выдвигаемых Ираном, чтобы в конечном счете выйти на возможность влиять на ситуацию в Ормузском проливе", - заключила Ирина Федорова.