Минфин США: если Иран откроет Ормуз, блокада будет снята

Глава американского Минфина сообщил, что единственный шаг, на который пойдут США, чтобы разблокировать Ормузский пролив – снятие блокады с Ирана, отмены антииранских санкций ждать не стоит.

Вашингтон остановит морскую блокаду Ирана, если тот позволит судоходству в Ормузском проливе восстановиться, рассказал министр финансов США Скотт Бессент.

Министр пояснил, что санкции против Ирана снимать в обмен на открытие Ормуза не планируется.

"Мы ясно дали понять, что блокада – это единственное, что США отменят для открытия пролива"

– Скотт Бессент

Он уточнил, что не входит в переговорную группу, но ее участники сообщили ему о том, что морская блокада Ирана будет снята.