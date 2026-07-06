Интерес к аграрному образованию в КБР вырос почти на 30%

Глава Кабардино-Балкарии по итогам промежуточной приемной кампании констатировал увеличение числа желающих получить аграрное образование в регионе почти на 30%.

В Кабардино-Балкарии интерес абитуриентов к аграрному образованию за год вырос почти на 30%. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков на своей странице в соцсети.

Руководитель региона отметил, что промежуточные итоги приемной кампании в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В. М. Кокова демонстрируют существенный рост интереса к отрасли.

На программы высшего образования подано 2,9 тыс заявлений, что на 27,6% превышает показатели прошлого года, при этом особенно заметное увеличение числа абитуриентов на 63% зафиксировано по целевому обучению, уточнил Казбек Коков.

Самыми популярными направлениями подготовки в текущем году в республике стали агрономия, ветеринария, электроэнергетика и электротехника, а также землеустройство и кадастры. Всего для обучения в сфере АПК документы подали почти три тыс человек.

Напомним ранее в России стартовала реализация федерального проекта "Кадры в АПК" в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который поддерживает развитие аграрного образования в регионе.