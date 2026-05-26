Туристов по центру Владикавказа будет водить круглосуточный аудиогид

В скором времени в столице Северной Осетии заработает круглосуточный аудиогид, который проведет туристов по самому популярному городскому маршруту - проспекту Мира.

Вскоре туристы, приехавшие во Владикавказ, смогут сами в любое время прогуляться по самому известному в городе месту – проспекту Мира, а поможет им в этом круглосуточный аудиогид.

"Фонд развития туризма региона готовит новый туристический продукт - аудиоэкскурсию по проспекту Мира. Точкой старта выбрана площадь Штыба, где будет установлен информационный стенд с QR-кодом. Отсканировав его, посетители попадают на страницу туристического портала "Открой Осетию""

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Продумано и то, что экскурсия не будет общей - по каждому объекту маршрута будет отдельное сопровождение, а значит, прогуляться по городу можно будет в собственном ритме, передает портал "Это Кавказ".

Особый упор в разработке программного обеспечения для туристического продукта сделан на возможности путешественников погрузиться в историю и атмосферу центральной улицы Владикавказа, поведал директор Фонда Александр Габараев.

Аудиогид будет круглосуточным – примечательно, что озвучиваемый им маршрут по-своему прекрасен и днем, и ночью, - отметили в Фонде.