Владикавказ создаст новую зону притяжения жителей и туристов

Власти Северной Осетии одобрили пять заявок от регионов республики, которые намерены победить во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды: в них вошли новая зона отдыха во Владикавказе и парк в Эльхотово.

Межведомственная комиссия Северной Осетии на своем заседании рассмотрела планы благоустройства в регионе на 2026 год, отобрав лучшие заявки для участия во всероссийском конкурсе, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Участники заседания рассмотрели 5 заявок от Владикавказа, а также Ардонского, Дигорского, Кировского и Моздокского районов, претендующих на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "Малые города и опорные населенные пункты""

Одним из самых масштабных признан проект Владикавказа, впервые участвующего в столь масштабном конкурсе: городские власти планируют привести в порядок территорию "неблагополучного" Промышленного микрорайона города, в котором находился бывший завод "Электроцинк", передает портал "Это Кавказ".

Согласно документу, территория в 36 тыс кв м вдоль набережной реки Терек станет круглогодичной рекреационной зоной отдыха. Здесь будет проведено масштабное озеленение, создана удобная современная инфраструктура для прогулок на природе, а для любителей активного отдыха будут обустроены современные спортивные и детские площадки, которые станут важным социальным центром притяжения для горожан, - говорится в сообщении органов власти столицы.

Обновления ждут и другие города республики – так, власти Моздока планируют обновить центральную площадь 50-летия Октября, власти Ардона хотят благоустроить центральный городской парк, а Дигоры – завершить преображение улицы Тогоева.

На месте бывшего стадиона в селении Эльхотово может вырасти парк "Эльхотово. Территория согласия", при этом стадион будет сохранен, но вокруг него появятся новые зоны для организации досуга и массовых мероприятий.

Все одобренные заявки будут направлены на Всероссийский конкурс, заверили в комиссии.