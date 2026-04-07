Стали известны сроки строительства Trump Tower в Тбилиси

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Небоскреб Trump Tower в центре Тбилиси начнут строить осенью этого года. Стоимость проекта составляет $2 млрд.

70-этажный небоскреб Trump Tower в центре Тбилиси планируют начать строить в сентябре этого года, сообщил основатель компании Archi Илья Цулая. По словам Цулая, проект будет реализовываться по высочайшим стандартам, что повлияет на конечную стоимость постройки. 

"Качество будет высочайшего стандарта. После завершения проектирования точно посчитают себестоимость и исходя из этого определят финальную цену. Ясно, что цена будет заметно выше стандартной, но мы хотим, чтобы проект остался доступным для широкой аудитории"

– Илья Цулая 

Отметим, что суммарные вложения в проект небоскреба составляют около $2 млрд. Реализацией проекта занимаются сыновья лидера США Дональда Трампа. 

Площадь премиальной постройки составит около 600 тыс кв м. Комплекс будет включать в себя жилые апартаменты, отель, офисы, а также помещения под торговлю.

