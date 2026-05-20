Все пляжи, кроме городских, очищены в Туапсе

Отдых в Туапсе доступен на всех пляжах, кроме городских, рассказал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

"От нефтепродуктов очищены все пляжи, которые были загрязнены, кроме городских"

– Сергей Бойко

Он уточнил, что на пляжах в черте города процесс очистки продолжается.

Глава округа добавил, что в текущем году в Туапсе будет действовать 69 пляжей, в том числе 11 предназначенных для общего пользования. На всех пляжах обязательно будут нести дежурство спасатели и функционировать медицинские пункты.

Бойко заверил, что Роспотребнадзор регулярно проверяет морскую воду, а также состояние берега. Ситуацию под водой отслеживают дайверы.