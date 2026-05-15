Очистку пляжей Туапсе от мазута планируют завершить к 1 июня

В Туапсе работы по очистке официальных пляжей от нефтепродуктов завершатся к 1 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Дмитрий Маслов на координационном совещании под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.

"Работы на центральном пляже Туапсе и пляжах, которые являются официальными, планируется завершить к 1 июня"

- Дмитрий Маслов

Он также отметил, что специальные защитные барьеры на реке Туапсе, скорее всего, останутся на весь летний сезон, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов.

Начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил, что в ходе обследования прибрежной акватории Черного моря в границах центрального пляжа Туапсе мазута не обнаружено.

Напомним, разлив нефтепродуктов в Туапсе произошел в апреле-мае 2026 года на нефтеперерабатывающем заводе и морском терминале.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воздуха и водопроводной воды в Туапсе соответствуют всем санитарным нормам. Представители ведомства отметили, что источники воды находятся на расстоянии около 10 км от места происшествия.