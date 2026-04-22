Глава МАГАТЭ посетит страны Персидского залива

Рафаэль Гросси посетит страны Персидского залива. Поездка главы МАГАТЭ происходит на фоне обострения ситуации вокруг АЭС в регионе.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планируемой поездке в страны Персидского залива. Поездка связана с подготовкой стран к возможным угрозам атомным объектам на фоне иранской войны. 

"С прошлого года МАГАТЭ собирает информацию, а также анализирует и оценивает потенциал готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Вскоре я отправлюсь в регион Персидского залива, чтобы продолжить эту важную совместную работу"

– Рафаэль Гросси

Маршрут поездки Гросси не обнародован. Ранее глава МАГАТЭ выразил серьезную озабоченность атакой беспилотника по АЭС "Барака" в ОАЭ, отметив потенциальную угрозу масштабного радиоактивного выброса.

