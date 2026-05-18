Владимир Путин прибыл в столицу Китая. В пекинском аэропорту его встретил глава МИД КНР Ван И.
Самолет российского президента сел в аэропорту "Шоуду". Главу государства встретил глава МИД КНР Ван И. Президент РФ после этого направился в резиденцию Дяоюйтай.
Отметим, что утром 20 мая Путин встретится в площади Тяньаньмэнь с председателем КНР Си Цзиньпином.
Переговоры представителей российской и китайской власти пройдут в Доме народных собраний. Планируется подписание порядка 40 документов, главы государств также объявят о старте перекрестных годов образования.