Тегеран предупредил США о возможном ударе по нефтяным месторождениям

Иран предупредил о возможности ответного удара по месторождениям Персидского залива – он может быть произведен в случае атаки со стороны США.

Если США начнут военные действия против Ирана, то власти ИРИ могут принять решение об атаке на месторождения Персидского залива, такое заявление сделал член парламентского комитета по нацбезопасности Ахмад Бакшайеш Ардестани.

Он усомнился в том, что США атакуют Иран, так как, по его словам, боевые действия не принесут Вашингтону никакой пользы.

Парламентарий спрогнозировал, что если нападение все-таки состоится, то его целями станут остров Харк (нефтяной хаб Ирана) и Исфахан, где находятся 400 кг обогащенного урана, которые ранее Америка так и не смогла захватить.

Депутат также выразил мнение, что текущее состояние, которое нельзя назвать ни миром ни войной, не задержится надолго, так как США хотят усилить давление на иранскую экономику и организовать беспорядки внутри ИРИ.

"Если враги нападут на нас на этот раз, мы нападем на их нефтяные скважины и объекты. Если они попытаются оставить нас без нефти, мы не будем атаковать трубопроводы. Мы будем атаковать скважины, чтобы и там не было нефти, а цены на топливо выросли во всем мире"

– Ахмад Бакшайеш Ардестани