Дашалты станет туристическим селом

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанское село Дашалты, расположенное на освобожденных территориях в Шушинском районе, получит статус туристической локации.

Село Дашалты станет туристическим, об этом рассказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов в ходе 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13).

Спецпредставитель глава государства добавил, что строительные работы, а также восстановление, стартуют уже в текущем году.

Стоит отметить, что помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе мероприятия на WUF13 в Баку сообщил, что Азербайджан восстанавливает свои освобожденные территории буквально с нуля, а иногда даже "с минуса", так как перед работами необходимо проводить разминирование.

