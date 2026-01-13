Столица Дагестана готовится к летнему сезону

В минувшем 2025 году Махачкалу посетили почти миллион туристов, в нынешнем летнем сезоне путешественников в столице Дагестана будут ждать новые туристические локации.

Столица Дагестана Махачкала привлекает к себе все больше путешественников: только в минувшем 2025 году ее навестили более 913 тыс туристов, а это – почти половина от общего потока по всей республике, поведал начальник управления спорта и туризма Махачкалы Мурад Мирзагаджиев.

"Отмечается расширение географии въезда: все больше гостей приезжают из регионов Урала, Сибири и Поволжья. В текущем сезоне туристы стали оставаться дольше - в среднем от 3 до 5 дней"

- Мурад Мирзагаджиев

Столь высокий спрос на отдых – еще один повод основательно подготовиться к высокому летнему туристическому сезону 2026 года, и городу есть чем порадовать гостей, заверил чиновник, передает портал "Это Кавказ".

Сейчас в дагестанской столице насчитывается свыше 190 гостиниц, санаториев, баз отдыха, хостелов и гостевых домов, общий номерной фонд которых составляет 4150 единиц. В нынешнем году в Махачкале заработает еще один крупный гостинично-курортный комплекс Atlantis Marina на побережье Каспийского моря, говорится в сообщении.

Готовы к приему туристов и городские экскурсионные компании, которые уже подготовили и обновили к летнему сезону 7 ключевых экскурсионных маршрутов.