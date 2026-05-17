Пострадавший при взрыве на автозаправке умер в Пятигорске

Смертельным оказался взрыв, после которого последовал пожар, на автозаправочной станции в Пятигорске: скончался один из пострадавших при ЧП.

Взрыв и возгорание на АЗС в Пятигорске спустя несколько дней унесли жизнь одного человека – пострадавший умер в больнице,

рассказали в пресс-службе Госинспекции труда Ставрополья.

"56-летний водитель-экспедитор организации в результате ожогов скончался в лечебно-медицинском учреждении"

– пресс-служба

Кроме того, говорится в сообщении, при взрыве пострадал оператор автозаправочной станции, насколько тяжелые травмы он получил – уточняется.

В ведомстве уточнили, что запустили расследование ЧП.

Напомним, взрыв прогремел на газовой заправке в Пятигорске в субботу. Он случился во время разгрузки газовоза, после чего начался пожар площадью тысяча квадратных метров. Ранены были шесть человек.

Как выяснили в СКР, причиной взрыва стала разгерметизация рукава газовоза. При этом на станции использовалось оборудование, не соответствующее требованиям безопасности.