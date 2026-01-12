Ушел из жизни первый спикер парламента Ингушетии

Скончался Мурат Келигов, первый председатель парламента Ингушетии и автор конституции республики.

Мурат Келигов, бывший первым спикером Народного Собрания Ингушетии, создавший конституцию республики, ушел из жизни – ему было 82 года, рассказали в парламенте региона.

"Ушел из жизни автор основного закона Ингушетии, первый доктор философских наук среди ингушей, первый председатель Народного собрания республики Мурат Келигов"

– представитель Народного Собрания Ингушетии

Он подчеркнул, что депутаты выражают соболезнования родным и близким Мурата Келигова.

Источник добавил, что похороны первого спикера парламента РИ состоятся в селе Кантышево, где он появился на свет. В мероприятии примут участие представители Народного собрания и правительства Ингушетии, передает "Интерфакс".

Напомним, что Мурат Келигов стал первым доктором философских наук из числа ингушей (в 1988 году), он также был включен в список ведущих ученых и педагогов вузов Северного Кавказа.

В 1993-1994 годах ученый работал над проектом первой Конституции Ингушетии, она была принята в феврале 1994 года. А 11 марта 1994 года Мурат Келигов стал первым председателем Народного Собрания Ингушетии.