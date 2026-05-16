В жилом доме в КБР ликвидировали пожар

В одной из многоэтажек Нальчика было ликвидировано возгорание на площади 600 кв м. Пять человек пострадали, погибших нет.

На кровле многоэтажного жилого дома в Нальчике произошло возгорание, проинформировало ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Уточняется, что пожар площади 600 кв м был полностью потушен сотрудниками МЧС.

Как сообщили в министерстве, еще утром по улице Калмыкова города Нальчика загорелась квартира на пятом этаже жилой многоэтажки. Изначально площадь пожара составляла 450 кв м, в последствии она разрослась до 600 кв м.

Согласно данным Минздрава КБР, в результате пожара пострадали пять человек, включая двух детей. Погибших нет.