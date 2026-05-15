Строительство скоростной трассы Джубга — Сочи отложено на несколько лет

Проект строительства скоростной трассы Джубга — Сочи отложили на 1-2 года из-за вопросов финансирования. Однако власти не отказываются от магистрали и продолжат готовить необходимую документацию.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" заявил, что строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи откладывается на один-два года. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.

Хуснуллин уточнил, что в период отсрочки продолжится проектирование магистрали и подготовка проектно-сметной документации. По его словам, весь проект разделен на восемь этапов, реализация которых будет зависеть от экономического эффекта и наличия финансирования.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство не отказывается от проекта, а лишь сдвигает сроки его исполнения.

"В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы. Если позволит финансовая ситуация, реализуем все этапы. Поэтому мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо на 1-2 года"

- Марат Хуснуллин

Напомним, в конце марта Хуснуллин уже предупреждал о приостановке работ по трассе Джубга — Сочи из-за сложностей с финансированием, так как высокая ключевая ставка в России пока не позволяет запускать новые дорожные проекты с привлечением внебюджетных средств.

Отметим, что новая магистраль призвана в четыре раза сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил определить схему финансирования строительства и обеспечить с 2024 года проектирование оптимального маршрута.