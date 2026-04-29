Тридцать мероприятий проведут в Чечне к 200-летию Льва Толстого

Юбилей Льва Толстого широко отметят в Чечне в этом году – в общей сложности властями республики запланировано 30 мероприятий.

Двухсотлетие рождения Льва Толстого масштабно отметят в Чечне в текущем году, в регионе состоятся 30 мероприятий, рассказал глава республики Рамзан Кадыров по итогам заседания оргкомитета по проведению празднования.

Он напомнил, что в минувшем году уже были проведены 22 мероприятия, которые были посвящены предстоящему юбилею писателя.

"В текущем году планируем провести еще 30 масштабных мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате"

– Рамзан Кадыров

Глава республики обратил внимание на огромный вклад, который Лев Толстой внес в мировую культуру и литературу, а также в духовное наследие всего человечества.

"Мы глубоко уважаем и любим этого великого писателя, в том числе за его особое отношение к нашему народу и Кавказу"

– Рамзан Кадыров

Он подчеркнул, что празднования двухсотлетия со дня рождения Льва Толстого свидетельствует об уважении к памяти писателя, навсегда вошедшего в историю мировой литературы.

Напомним, в Чечне в станице Старогладовской работает литературно-этнографический музей Л. Н. Толстого, где можно ознакомиться с бытом терско-гребенских казаков XIX века.