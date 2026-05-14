Малый и средний бизнес в Ингушетии получит поддержку от властей

Более 300 млн рублей направят на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ингушетии в 2026 году для расширения производственных площадок региона.

В Ингушетии правительство республики и Минэкономразвития России заключили соглашение о предоставлении в 2026 году субсидии на развитие малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Общий объем финансирования составит 319,4 млн рублей, из которых 256,9 млн рублей выделят из федерального бюджета, а 62,6 млн рублей составят средства региона. Деньги предназначены для обеспечения льготного доступа предпринимателей к производственным площадкам индустриальных, агропромышленных и бизнес-парков, а также технопарков.

Финансовая поддержка выделяется в рамках реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Субсидия позволит расширить возможности для запуска и развития производственных и инновационных проектов в республике.