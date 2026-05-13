Экономика Грузии по итогам 2025 года выросла на 7,5%

По итогам 2025 года экономика Грузии выросла на 7,5%, ВВП составил $38,9 млрд. Лидерами роста в стране стали IT-сектор, образование и финансы.

В Грузии по итогам 2025 года рост экономики составил 7,5%, а объем ВВП достиг 104,6 млрд лари, что эквивалентно $38,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Грузии.

Лидерами роста экономики Грузии стали сфера IT и коммуникаций, прибавившая 28,7%, образование с ростом на 24,5%, а также сектор финансов и страхования, выросший на 12,9%.

При этом самыми крупными отраслями республики остаются торговля с объемом 13,5 млрд лари, недвижимость с показателем 8,6 млрд лари и промышленность с объемом 8,3 млрд лари.

Спад экономических показателей в Грузии зафиксирован в сельском хозяйстве, которое снизилось на 5,7%, и в энергетике, где снижение составило 4,5%.

Для сравнения, в 2024 году экономика Грузии выросла на 9,4%. Темпы роста в 2025 году несколько замедлились, но остаются на достаточно высоком уровне. При этом в последние годы экономика страны демонстрирует устойчивую положительную динамику на фоне постепенного изменения её структуры.