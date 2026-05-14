Очное обучение в школах возобновилось после паузы на Ставрополье

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае анонсировали возобновление школьных занятий в очном формате. Ранее на этой неделе школьники посещали уроки дистанционно.

Школы Ставропольского края с завтрашнего дня возобновят работу в штатном режиме. Об этом рассказала 15 мая на своих страницах в социальных сетях глава Минобразования региона Мария Смагина.

"С 16 мая все образовательные организации края начинают работу в штатном режиме"

– Мария Смагина

Школы Ставрополья перешли на дистанционное обучение с 12 по 15 мая в связи с неблагоприятными прогнозами погоды. 

Действие штормового предупреждение в регионе продлено до 18 мая на фоне ожидающихся ливней с грозой, градом и сильным ветром.

