Клиники России могут предоставлять услуги халяльной медицины – Минздрав

Исповедующие ислам пациенты могут получать медицинские услуги "халяль" в российских клиниках, сообщила замглавы Минздрава РФ Евгения Котова.

"Сегодня наши клиники тоже готовы для представителей исламской культуры из стран (Организации - ред.) исламского сотрудничества предоставить такие услуги, которые соответствуют их религиозным и культурным убеждениям"

– Евгения Котова

Как отмечает ТАСС, халяльная медицина предполагает оказание медицинских услуг в соответствии с канонами шариата. В частности, используемые лекарства не должны содержать запрещенных компонентов, таких как спирт и вещества животного происхождения. В рамках халяльной медицины мужчины и женщины посещают врачей отдельно. Еще одной составляющей такой медицины является халяльное питание.