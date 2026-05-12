Агроэкспорт Грузии увеличился на 14%

В 2026 году агроэкспорт из Грузии вырос на 14% и составил $576,7 млн за январь–апрель. Основными товарами экспорта стали алкогольные и безалкогольные напитки

Экспорт агропродовольственной продукции из Грузии в январе–апреле 2026 года вырос на 14% и составил $576,7 млн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Грузии.

По статистике, в январе–апреле 2025 года экспорт агропродукции из Грузии составил $507,7 млн, при этом основными товарами грузинского агроэкспорта остаются алкогольные и безалкогольные напитки.

Рост экспорта из Грузии в первую очередь обеспечен увеличением поставок фундука в первичном и переработанном виде, безалкогольных газированных напитков, минеральной и пресной воды, лаврового листа и голубики.

Отметим, одним из основных рынков сбыта грузинской агропродовольственной продукции по-прежнему остаётся Россия.

