Узбекистан и Индия определились с дальнейшим развитием партнерства

Власти Узбекистана и Индии продолжают расширять границы экономического партнерства – нынешнее состояние отношений двух стран обсудили в Дели их дипломаты.

В столице Индии Дели прошел 17 раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Индии, сообщили сегодня в узбекистанском внешнеполитическом ведомстве.

Представители министерств на встрече провели анализ нынешнего состояния стратегического партнерства и определили векторы его дальнейшего углубления, передает Podrobno.uz.

Страны успешно развивают связи в ключевых секторах экономики - информационных технологиях, фармацевтике, медицине и образовании, однако намерены активизировать совместное развитие гражданской авиации, туризма и расширить межрегиональное сотрудничество.

Также дипломаты двух стран подтвердили поддержку властями взаимовыгодных инвестиционных проектов и готовность создавать благоприятные условия для бизнеса Узбекистана и Индии.

В рамках переговоров состоялся обмен мнениями по координации усилий на глобальных платформах, который включал в себя вопросы обеспечения региональной безопасности и дальнейшие шаги по новым инициативам и взаимодействию в рамках многосторонних структур, говорится в сообщении.