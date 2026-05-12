Главы МИД Китая и Пакистана обсудили иранскую войну

Ван и Исхак Дар обсудили пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Глава МИД КНР отметил важность усилий Пакистана для продвижения диалога США и Ирана.

Глава дипломатии Пакистана поблагодарил КНР за поддержку, а также рассказал о шагах Исламабада в роли посредника между Тегераном и Вашингтоном.

Ван И заявил, что Пекин высоко оценивает усилия Пакистана как посредника между Тегераном и Вашингтоном. Глава китайской дипломатии отметил важность продолжения посреднической работы в рамках нормализации между США и Ираном. Министр также подчеркнул важность усилий для разрешения кризиса вокруг Ормуза.

Пекин и Исламабад также обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между странами.