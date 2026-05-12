Вестник Кавказа

Главы МИД Китая и Пакистана обсудили иранскую войну

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Ван и Исхак Дар обсудили пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Глава МИД КНР отметил важность усилий Пакистана для продвижения диалога США и Ирана.

Глава дипведомства КНР Ван И провел переговоры с пакистанским коллегой Исхаком Даром. Стороны сфокусировали внимание на иранском конфликте. 

Глава дипломатии Пакистана поблагодарил КНР за поддержку, а также рассказал о шагах Исламабада в роли посредника между Тегераном и Вашингтоном. 

Ван И заявил, что Пекин высоко оценивает усилия Пакистана как посредника между Тегераном и Вашингтоном. Глава китайской дипломатии отметил важность продолжения посреднической работы в рамках нормализации между США и Ираном. Министр также подчеркнул важность усилий для разрешения кризиса вокруг Ормуза. 

Пекин и Исламабад также обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между странами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
650 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.