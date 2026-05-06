Израиль обеспокоен: Трамп может заключить "плохую сделку" с Ираном

В Израиле опасаются, что Трамп может пойти на сделку с Ираном, которая будет невыгодна еврейскому государству, сообщают СМИ. Израиль не готов к сделке с частичным сохранением иранской ядерной программы.

Вашингтон может заключить с Тегераном соглашение, которое не устроит израильское руководство, что вызывает беспокойство в Израиле, рассказали высокопоставленные чиновники еврейского государства телеканалу CNN.

Опасения Израиля связаны с тем, что американский лидер Дональд Трамп может "устать от переговоров" и в последний момент заключит "любую сделку с уступками", в результате вопросы, из-за которых был начат конфликт, в том числе ядерная программа Ирана, останутся нерешенными.

"Существуют реальные опасения относительно того, что Трамп пойдет на невыгодное соглашение (для Израиля - ред.)"

– собеседник CNN

Если соглашение США и Ирана не включит тему обогащения урана, остановку иранской ядерной программы и ограничение баллистической программы, а также не будет рассмотрен вопрос о региональных союзниках, что Израиль будет воспринимать вопрос с Ираном как нерешенный.

"Израиль продолжает находиться в состоянии повышенной боевой готовности на случай срыва переговорного процесса"

– источник CNN