Вестник Кавказа

Таксиста казнили за связь с израильской разведкой в Иране

Таксиста казнили за связь с израильской разведкой в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские СМИ сообщают о казни мужчины, обвиненного в связях с разведкой Израиля. Задания он выполнял под прикрытием водителя интернет-такси.

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении Эхсана Афреште, арестованного по обвинению в работе на израильскую разведку "Моссад". Об этом информирует иранская гостелерадиокомпания.

Казнь была совершена утром 13 мая.

Отмечается, что Афреште прошел специальное обучение под руководством "Моссада" в Непале. За время сотрудничества с израильской разведкой он выучил три языка –английский, французский и иврит.

Следствие утверждает, что в структуре спецслужбы Израиля у иранца был псевдоним "Джеймс". Он выполнял задания "Моссада" под прикрытием водителя такси. Связь с израильской стороной он поддерживал через мессенджеры и электронную почту.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
785 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.