Зангилан и джебраильское село Шукюрбейли принимают новых переселенцев

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ранним утром в город Зангилан и село Шукюрбейли Джебраильского района Азербайджана сегодня выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев – 166 семей их новых жителей.

Азербайджанский город Зангилан сегодня принимает большое пополнение – в город возвращаются 59 семей (235 человек) бывших вынужденных переселенцев.

Еще большее число новых жителей сегодня пополнит крупное село Шукюрбейли Джебраильского района – в него вернутся 97 семей (419 человек), сообщает Report.

На местах все готово к приему новых жителей – для них выделены современные благоустроенные дома и квартиры, а вокруг них создана уютная и продуманная инфраструктура.

Все эти семьи раньше были временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях и недостроенных и административных зданиях.

Ранее мы писали о том, Зангилан в скором времени станет одним из транспортных центров как Азербайджана, так и всего региона: город расположен на транспортном коридоре, отметил на встрече с местными жителями 10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также напомнил о строительстве железной дороги, которая свяжет Баку и Зангилан, а затем протянется дальше и соединит Нахчыван с Зангезурским коридором.

