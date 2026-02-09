Туристы из Грузии увеличили траты в зарубежных поездках на 30%

Путешественники из Грузии увеличили траты в поездках за границу на 30% за первые три месяца 2026 года. Чаще всего грузинские туристы посещали Турцию, Россию и Армению.

Грузинские туристы за первые три месяц этого года увеличили траты в зарубежных поездках на 30%. Граждане страны потратили свыше 629 млн лари, информирует "Сакстат".

По данным службы статистики, средние траты одного туриста из Грузии за рубежом выросли почти на 27% относительно января-марта прошлого года и составили 1,26 тыс лари. Наибольшие статьи расходов – покупки, питание и проживание.

Суммарное количество поездок путешественников из Грузии – 640 тыс. Это на 4% выше показателей 2025 года. Чаще всего пределы страны покидали граждане от 30 до 50 лет.

Наибольшее число визитов приходится на Турцию – более 33%. На втором месте по популярности Россия, на долю которой пришлось чуть более 17% поездок. Порядка 14% поездок пришлось на Армению.