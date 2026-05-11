Борцы из Азербайджана завоевали три медали на чемпионате Европы в Болгарии

Сборная Азербайджана по борьбе завершила второй день выступлений на юношеском чемпионате Европы в Болгарии тремя медалями.
Омар Салманов, выступающий в весовой категории до 48 кг, а также Гурбан Меджнунов (55 кг), принесли сборной серебряные награды.
Орхан Хабибли встретился с украинским борцом Александром Венецом. Хабибли одержал уверенную победа со счетом 9:0, что позволило ему добавить в актив сборной страны "бронзу".
В конце апреля представитель АР Ислам Базарганов стал чемпионом Европы по вольной борьбе, одолев в финале россиянина Мусу Мехтиханова.