Вестник Кавказа

Борцы из Азербайджана завоевали три медали на чемпионате Европы в Болгарии

Медали
© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
Сборная Азербайджана по борьбе завершила второй день выступлений на юношеском чемпионате Европы в Болгарии тремя медалями.

Представители сборной Азербайджана добыли три медали на чемпионате Европы U17 в Болгарии. Награды завоевали борцы греко-римского стиля. 

Омар Салманов, выступающий в весовой категории до 48 кг, а также Гурбан Меджнунов (55 кг), принесли сборной серебряные награды. 

Орхан Хабибли встретился с украинским борцом Александром Венецом. Хабибли одержал уверенную победа со счетом 9:0, что позволило ему добавить в актив сборной страны "бронзу". 

В конце апреля представитель АР Ислам Базарганов стал чемпионом Европы по вольной борьбе, одолев в финале россиянина Мусу Мехтиханова.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
615 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.