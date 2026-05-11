Вестник Кавказа

Трамп отверг идею замены Пакистана как посредника в диалоге с Ираном

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Трамп заявил, что не намерен заменять Исламабад в роли посредника в диалоге с Тегераном. Лидер США дал высокую оценку действиям властей Пакистана.

Лидер США Дональд Трамп заявил о несостоятельности предложений о замене Пакистана в качестве посредника в диалоге с Ираном. 

"Нет. Они замечательные. Пакистанцы действуют замечательно. Фельдмаршал и премьер-министр Пакистана действуют совершенно замечательно"

– Дональд Трамп 

Отмечается, что Трамп высоко оценивает деятельность премьера Пакистана Шахбаза Шарифа, а также фельдмаршала Асима Мунира. 

Ранее в СМИ появилась информация о возможном косвенном участии Пакистана в конфликте. По данным CBS News, Иран мог использовать военные базы Пакистана, чтобы уберечь от ударов свои ВВС. В США публикация вызвала недовольство ряда конгрессменов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
960 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.