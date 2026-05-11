Трамп отверг идею замены Пакистана как посредника в диалоге с Ираном

Трамп заявил, что не намерен заменять Исламабад в роли посредника в диалоге с Тегераном. Лидер США дал высокую оценку действиям властей Пакистана.
"Нет. Они замечательные. Пакистанцы действуют замечательно. Фельдмаршал и премьер-министр Пакистана действуют совершенно замечательно"
– Дональд Трамп
Отмечается, что Трамп высоко оценивает деятельность премьера Пакистана Шахбаза Шарифа, а также фельдмаршала Асима Мунира.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном косвенном участии Пакистана в конфликте. По данным CBS News, Иран мог использовать военные базы Пакистана, чтобы уберечь от ударов свои ВВС. В США публикация вызвала недовольство ряда конгрессменов.