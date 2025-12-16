Пакистан заинтересован во вступлении в БРИКС

Пакистан рассчитывает на получение поддержки своей кандидатуры на вступление в БРИКС, посол назвал страну естественным партнером объединения и сообщил, что Исламабад хотел бы стать полноправным участником БРИКС.

Посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи рассказал об интересе Исламабада ко вступлению в БРИКС.

"Пакистан - естественный партнер БРИКС. Только одна страна выступает против вступления Пакистана в БРИКС. Ни у одной другой страны нет возражений против присоединения Пакистана к БРИКС"

– Тирмизи

Как пояснил посол, против членства в БРИКС Пакистана выступила Индия, однако обе эти страны входят в Шанхайскую организацию сотрудничества.

"Пакистан является членом ШОС. Индия - тоже. Поэтому Пакистан может и должен быть членом БРИКС. Все остальные страны, за исключением Индии, выразили твердое желание видеть Пакистан в качестве члена"

– Тирмизи

Присоединение Пакистана к БРИКС "принесло бы организации больше пользы", выразил уверенность дипломат. Он отметил, что все государства-основатели объединения, кроме Индии, поддерживают вступление страны в БРИКС, передает ТАСС.

"Россия всегда поддерживала это. Китай поддерживает это. Южная Африка поддерживает это. Бразилия поддерживает это"

– посол Пакистана в РФ