Пакистан заинтересован во вступлении в БРИКС

Посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи рассказал об интересе Исламабада ко вступлению в БРИКС.
"Пакистан - естественный партнер БРИКС. Только одна страна выступает против вступления Пакистана в БРИКС. Ни у одной другой страны нет возражений против присоединения Пакистана к БРИКС"
– Тирмизи
Как пояснил посол, против членства в БРИКС Пакистана выступила Индия, однако обе эти страны входят в Шанхайскую организацию сотрудничества.
"Пакистан является членом ШОС. Индия - тоже. Поэтому Пакистан может и должен быть членом БРИКС. Все остальные страны, за исключением Индии, выразили твердое желание видеть Пакистан в качестве члена"
– Тирмизи
Присоединение Пакистана к БРИКС "принесло бы организации больше пользы", выразил уверенность дипломат. Он отметил, что все государства-основатели объединения, кроме Индии, поддерживают вступление страны в БРИКС, передает ТАСС.
"Россия всегда поддерживала это. Китай поддерживает это. Южная Африка поддерживает это. Бразилия поддерживает это"
– посол Пакистана в РФ