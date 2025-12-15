В БРИКС начинается второй этап расширения – Рябков

В МИД России сообщили, что расширение БРИКС продолжается, стартовал второй этап. У объединения есть для этого возможности.

БРИКС приступает ко второму этапу расширения, сообщил сегодня заместитель министра иностранных дел России, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков.

"Теперь мы уже вступили, наверное, во второй этап расширения. Я не буду здесь заниматься спекуляциями о том, когда, кто и в каком качестве пойдет на дальнейшее сближение с БРИКС. Возможности для этого есть - в том числе через создание категории государств-партнеров"

– Сергей Рябков

Он отметил, что стран-партнеров у объединения немало, в последнее время такой статус был присвоен ряду государств.

Он назвал одним из приоритетов РФ, председательствовавшей в БРИКС в прошлом году процесс встраивания в архитектуру объединения новых стран-участник, присоединившихся после 1 января 2024 года.

"Все участники БРИКС признают, что мы достаточно эффективно с этой задачей справились"

– Сергей Рябков

Интеграция "новичков" успешно завершена, с учетом тех результатов, которые они демонстрируют, заключил замглавы МИД РФ в интервью, опубликованном на сайте ПИР-центра.