Проект первой АЭС в Казахстане даст импульс развитию экономики — посол РФ

Строительство первой АЭС в Казахстане с участием России не только создаст новый хозяйственный кластер, но и даст импульс строительству, транспорту, медицине и сфере услуг.

Проект АЭС в Казахстане с участием России создаст новый хозяйственный кластер с активным использованием местных ресурсов, сообщил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.

"Думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что этот проект придаст импульс развитию строительной и транспортной отраслей, медицины, сферы услуг и казахстанской экономики в целом, а также укрепит наши интеграционные экономические связи, поскольку реализовывать его мы будем вместе"

— Алексей Бородавкин

Бородавкин отметил, что казахстанский уран будет применяться как топливо для станции, а местные ученые-ядерщики уже проходят подготовку в филиале МИФИ. Таким образом, подчеркнул посол, создается новый народнохозяйственный кластер Казахстана.

В 2025 году власти Казахстана объявили, что строить первую АЭС в поселке Улькен у озера Балхаш будет Росатом.