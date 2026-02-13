Визит Эрдогана в ОАЭ отложен из-за болезни Аль Нахайяна

Стало известно, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ отложен, так как заболел президент Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отложил визит в ОАЭ, который должен был состояться завтра, такое сообщение распространила его канцелярия.

В нем уточняется, что турецкий лидер провел телефонную беседу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе разговора Эрдоган выразил сожаление в связи с проблемами со здоровьем, которые в данный момент испытывает Аль Нахайян, а также пожелал президенту Эмиратов скорейшего выздоровления.

"Эрдоган заявил, что отложил свой визит в ОАЭ в связи с болезнью Аль Нахайяна и посетит ОАЭ в другую подходящую дату, которая будет определена"

– канцелярия турецкого президента

Напомним, что визит Эрдогана в ОАЭ должен был состояться завтра. На вторник был запланирован визит в Эфиопию.