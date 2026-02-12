Вестник Кавказа

Грузия открыта для новых проектов – Мака Бочоришвили

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мака Бочоришвили на Мюнхенской конференции заявила о готовности Грузии с сотрудничеству по новым международным проектам. По словам Бочоришвили, у Грузии стратегические отношения с соседями.

Глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили, выступившая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила о стратегических отношениях с соседями, а также о готовности к сотрудничеству в рамках новых проектов. 

"Стабильность Грузии, у которой стратегические отношения с соседями, особенно важна в эпоху перемен в мире. Грузия открыта для новых проектов"

– Мака Бочоришвили 

По словам Бочоришвили, у Тбилиси 16 соглашений о свободной торговле со странами ЕС, Китаем и другими государствами. 

Как отметила глава грузинского дипведомства, страна работает над созданием кабеля по дну Черного моря, который позволит поставлять электроэнергию в ЕС через Грузию. 

Бочоришвили сообщила о планах провести переговоры с коллегами из других стран, а также представителями международных организаций.

