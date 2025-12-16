Первый аэропорт в Карачаево-Черкесии будет достроен в 2029 году

Завершить строительство первого для Карачаево-Черкесии аэропорта планируется в 2029 году, следует из сообщения министерства транспорта России по итогам рабочей встречи главы Минтранса РФ Андрея Никитина с главой КЧР Рашидом Темрезовым.
"Строительство аэропорта Архыз планируется завершить в 2029 году. Открытие авиагавани существенно сократит время в пути до популярных горнолыжных курортов Архыз и Домбай, сделает сообщение удобнее для 600 тыс жителей"
– Минтранс РФ
В ведомстве напомнили, что концессионное соглашение о строительстве воздушной гавани было заключено в июле 2024 года. Строительство будет начато в этом году.
"За счет инвестиций УК "Аэропорты регионов" будет обустроена инфраструктура, а республика обеспечит необходимые внешние коммуникации для аэропорта"
– Минтранс РФ
Будут построены современный терминал с телетрапами, перрон на 10 самолетов, взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 км, а также автомобильная парковка на 300 мест.