Автолюбители оценили дорогу через курорт "Архыз"

Российские автолюбители по достоинству оценили 120-километровую дорогу Гум-Баши - Пхия в Карачаево-Черкесии, проходящую по территории горнолыжного курорта "Архыз" – она названа "Автомаршрутом года".

Россияне назвали самой красивой дорогой Кавказа трассу длиной в 120 км, которая соединяет перевал Гум-Баши с поселком Пхия в Урупском районе Карачаево-Черкесии (КЧР) рядом с сочинским курортом Красная Поляна и проходит по территории горнолыжного курорта "Архыз".

Она стала победителем ежегодной премии журнала Men Today Trends/Авто 2025, передает портал "Это Кавказ".

"Крупнейший мужской глянцевый журнал России Men Today… признал дорогу от перевала Гум-Баши к высокогорному поселку Пхия, которая проходит через территорию курорта "Архыз", победителем в номинации "Автомаршрут года""

- пресс-служба министерства туризма и курортов КЧР

Особую прелесть дороге придает не только современное и безопасное покрытие, но и окружающие ее горные серпантины, каньоны, памятники культурного наследия, а также виды на Главный Кавказский хребет, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что курорт "Архыз" получил спецпремию Russian Traveler Awards как территория познания – он отмечен за выдающиеся проекты в сфере туризма, включающие культуру и традиции народов республики.

Премия полюбившемуся россиянам курорту присуждена не случайно – его экскурсионные маршруты тесно связаны с культурой и традициями народов КЧР, его гости могут посетить обсерваторию с самым большим телескопом в России, а молодежь здесь уже второй год подряд привлекает фестиваль музыки и науки "Выше звука".