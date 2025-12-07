Отношения РФ и США обсудил Лавров с членами Американской торговой палаты

Глава МИД РФ на встрече с представителями Американской торговой палаты обсудил перспективы двухсторонних отношений и пути восстановления торговых и инвестиционных связей России и США.

Состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и представителей Американской торговой палаты в РФ, на которой стороны обсудили развитие отношений двух стран, информирует сегодня МИД РФ.

"В ходе мероприятия министр изложил оценки текущих тенденций развития международной обстановки, а также перспектив российско-американских отношений с учетом демонстрируемого администрацией президента США Дональда Трампа настроя на содействие устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины"

– министерство

Также в ведомстве уточнили, что на встрече 15 декабря был проведен полезный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов, упор был сделан на конструктивную роль, которую могут сыграть бизнес-круги двух государств в вопросе восстановления двусторонних торгово-инвестиционных связей.