Срок службы в армии сократили в Армении

Обязательная воинская служба в армии Армении скоро будет продолжаться не два, а полтора года – закон уже принят парламентом Армении.

Молодые жители Армении уже со следующего года будут служить в армии полтора года вместо двух, соответствующий законопроект принят Национальным собранием (парламентом) республики.

Голосование проходило сегодня, закон слушался во втором и окончательном чтении.

Его поддержали 65 депутатов. Против высказались четыре парламентария – представители националистической фракции "Честь имею". Еще 20 человек воздержались – это депутаты от фракции "Армения".

Стоит отметить, что срок службы будет сокращен для новобранцев, которые начнут служить с января.

Напомним, что с инициативой об уменьшении срока службы выступило осенью Минобороны Армении. В результате станет меньше срочников, и чтобы компенсировать его, предполагается увеличить число контрактников.