Армения не собирается вступать в НАТО

Армянский законодатель, обсуждая "Маршрут Трампа", заявил о нежелании Армении вступать в НАТО, несмотря на готовность к плодотворному сотрудничеству.

Армения не намерена присоединяться к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил Саркис Ханданян, депутат Национального собрания Армении от партии "Гражданский договор" и председатель Постоянной комиссии по внешним связям Армении, в ходе обсуждения проекта южнокавказского транспортного коридора "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) по совместному с американскими компаниями строительству армянского участка Зангезурского коридора.

Ханданян отверг идею представительства НАТО на территории страны, несмотря на готовность Армении к двусторонним формам взаимодействия с Североатлантическим альянсом.

Армянский парламентарий подчеркнул, что в рамках сотрудничества не предполагается физическое присутствие сил Организации Североатлантического договора в Армении, обратив внимание на несостоятельность подобного рода обсуждений в контексте "Маршрута Трампа", поскольку данный проект в первую очередь является инфраструктурно-логистическим.