Грузинской экономике прочат рост в 6%

Специалисты инвестиционной компании Galt & Taggart выдали обновленный прогноз по экономике Грузии, отметив, что ее рост превысит ожидания правительства и составит 6%.

Экономика Грузии показывает отличные результаты, которые позволят ей в 2026 году показать рост на 6%, говорится в прогнозе аналитиков инвестиционной компании Galt & Taggart.

Рост будет обеспечен устойчивым притоком иностранной валюты, стабильностью лари и замедлением инфляции до 3%, отметили в компании, передает Trend.

Интересно и то, что прогноз превышает ожидания правительства, которое заложило в госбюджет рост ВВП на уровне 5%.

Несмотря на позитивный эффект для потребителей и инвесторов, аналитики отмечают и основные риски, называя политическую и геополитическую неопределенность руководства страны.

Рост экономики позволит Нацбанку Грузии снизить ставку рефинансирования до 7,5% с текущих 8%, полагают в компании.