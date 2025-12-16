SOCAR и Будапешт будут вместе осваивать месторождение "Шемаха-Гобустан"

Разведка и добыча углеводородов на сухопутном участке "Шемаха-Гобустан" в Азербайджане будут вестись совместно азербайджанской SOCAR и венгерской MOL Group. Первые сейсморазведочные работы запланированы на начало 2026 года.

Азербайджанская SOCAR и венгерская MOL Group объединяют усилия для освоения нефтегазового месторождения "Шемаха-Гобустан". Соглашение о разделе продукции (СРП) по разведке и добыче углеводородов было подписано руководством компаний.

Управление проектом будет осуществлять венгерская MOL Group, которой принадлежит 65% в проекте. SOCAR выступит партнером с оставшимися 35%. Работы начнутся с сейсморазведки в начале 2026 года, после чего произойдет переход к бурению разведочных скважин.

Подписанный документ означает практический старт стратегического альянса компаний. Он конкретизирует положения Соглашения об основных условиях, которое партнеры заключили в июле на Бакинской энергетической неделе.

Новый проект расширяет присутствие MOL Group в Азербайджане, которое началось в 2020 году с приобретения пакета акций: 9,57% в месторождении "Азери-Чыраг-Гюнешли" и 8,9% эффективной доли в нефтепроводе "Баку-Тбилиси-Джейхан".