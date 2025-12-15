Землетрясение потрясло утром в среду юго-восток Турции

Турецкие сейсмологи зарегистрировали подземные толчки на юго-востоке страны. В результате землетрясения пострадавших нет.

Утром 17 декабря в юго-восточной части Турции произошло землетрясение. Об этом пишут местные средства массовой информации со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС страны (AFAD).

Магнитуда подземных толчков составила 4. Они были зарегистрированы в провинции Хатай около 04:15.

Очаг землетрясения располагался на глубине 7,4 тыс метров.

На данный момент о пострадавших не сообщается. Разрушений в результате природного катаклизма не зафиксировано.