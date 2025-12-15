Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло утром в среду юго-восток Турции

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Турецкие сейсмологи зарегистрировали подземные толчки на юго-востоке страны. В результате землетрясения пострадавших нет.

Утром 17 декабря в юго-восточной части Турции произошло землетрясение. Об этом пишут местные средства массовой информации со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС страны (AFAD).

Магнитуда подземных толчков составила 4. Они были зарегистрированы в провинции Хатай около 04:15.

Очаг землетрясения располагался на глубине 7,4 тыс метров. 

На данный момент о пострадавших не сообщается. Разрушений в результате природного катаклизма не зафиксировано.

