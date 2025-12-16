Балетные дивы Маринки блистали на сцене в Баку

Жители Баку минувшим вечером смогли насладиться блестящим балетом Чайковского "Лебединое озеро", который показали в столичном Дворце Гейдара Алиева ведущие солисты Мариинского театра и театра оперы и балета Азербайджана.

Образ Одетты-Одиллии воплотила прима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик – она наглядно продемонстрировала утонченную лирику и драматическую глубину образа своей героини, продемонстрировав на сцене безупречную технику, а партию принца Зигфрида танцевал ведущий солист Мариинки, заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров: зрители отметили благородство его образа и высокий уровень сценического мастерства, передает Trend.

Зловещим Ротбартом на сцене стал виртуозный Агамир Мирзоев, а роль шута исполнил артистичный Мирайдын Абдуллаев.

В па-де-труа выступили Аян Эйвазова, Лиана Прага и Тимур Одушев, в партии маленьких лебедей - Юлия Ферштандт, Лейла Нариманидзе, Сабина Гаджидадаш и Динара Мамедова, а большими лебедями на сцену вышли заслуженная артистка Эльмира Сулейманова, Лиана Прага и Сабина Мамедова – все они прекрасно передали выразительную картину знаменитых массовых сцен балета.

Постановка опиралась на классическую хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова в редакции Александра Горского и Гамар Алмасзаде, что позволило сохранить историческую аутентичность спектакля и его художественную ценность.

Спектакль был представлен в классической версии - трех актах и четырех картинах, а участие в нем мастеров искусств двух стран стал настоящим праздником для бакинской публики – он еще раз подтвердил высокий уровень балетного искусства.