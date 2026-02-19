Авианосец США с ударной группой вошел в Средиземное море

Американская авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford миновала Гибралтар и вошла в Средиземное море. Корабли взяли курс на Ближний Восток на фоне возможной операции против Ирана.

На фоне обсуждения военной операции против Ирана авианосная группа США с флагманом Gerald R. Ford проследовала через Гибралтар в Средиземное море и направляется к ближневосточным берегам, пишет Stars And Stripes.

Ударную группу сопровождают три эсминца с крылатыми ракетами Tomahawk. Авиакрыло USS Gerald R. Ford насчитывает 48 боевых самолетов F/A-18 Super Hornet, распределенных по четырем эскадрильям.

В ближайшие дни группа прибудет в Восточное Средиземноморье и перейдет в подчинение CENTCOM. Таким образом, американское Центральное командование на Ближнем Востоке будет располагать уже двумя авианосными группами: вторую в Аравийском море представляет USS Abraham Lincoln с тремя эскортными кораблями.