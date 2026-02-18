На Кубани задержали главу департамента по делам казачества

Силовики задержали главу департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Кубани Александра Тарарыкина. Тарарыкин подозревается в коррупционных махинациях с бюджетными средствами.
"Руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Тарарыкин задержан сотрудниками УФСБ. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества (ч. 3 ст. 286 УК РФ)"
– УФСБ
По данным следствия, Таратыркин, используя аппаратный ресурс в виде связей с вице-губернатором региона Александром Агибаловым, добивался от высокопоставленных членов Кубанского войскового казачьего общества заключения договоров на 15 млн руб с юрлицами – Кубань-24", "Кубанские новости". При этом покрывать расходы планировалось через госпрограмму "Казачество Кубани", передает ТАСС.