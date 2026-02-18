Вестник Кавказа

На Кубани задержали главу департамента по делам казачества

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава департамента по делам казачества Кубани Тарарыкин стал фигурантом уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами. Чиновник задержан.

Силовики задержали главу департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Кубани Александра Тарарыкина. Тарарыкин подозревается в коррупционных махинациях с бюджетными средствами.  

"Руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Тарарыкин задержан сотрудниками УФСБ. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества (ч. 3 ст. 286 УК РФ)"

– УФСБ 

По данным следствия, Таратыркин, используя аппаратный ресурс в виде связей с вице-губернатором региона Александром Агибаловым, добивался от высокопоставленных членов Кубанского войскового казачьего общества заключения договоров на 15 млн руб с юрлицами – Кубань-24", "Кубанские новости". При этом покрывать расходы планировалось через госпрограмму "Казачество Кубани", передает ТАСС.

