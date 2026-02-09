Турецкий курорт стал лидером по падению цен на отели

Курорт Сиде в Турции, по данным OneTwoTrip, занял первое место в рейтинге мест с сильнее всего подешевевшим размещением в отелях.

Стало известно, отдых в каких отелях стал дешевле всего в марте по сравнению с февралем, соответствующий рейтинг составил сервис OneTwoTrip.

По его данным, самым значительным стало падение стоимости размещения в отелях в Сиде (Турция) и на острове Хайнань (Китай) – цены упали более чем на 50%.

"Наиболее выгодно есть возможность провести отпуск в Сиде в Турции: цены на гостиницы на курорте снизились на 59% и составляют в среднем 11,7 тыс рублей в сутки"

– OneTwoTrip

В сервисе напомнили, что в марте в Сиде пока не жарко, днем температура воздуха достигает +19 градусов, море еще холодное, зато дождей меньше, чем зимой. В первую десятку списка вошли и другие курорты Турции, расположенные недалеко от Антальи: это Белек (цены на проживание в отелях сократились на 33%, до 21 тыс рублей в сутки) и Кемер (удешевление на 29%, 8 тыс рублей в сутки).

Выгодным в марте также будет путешествие на китайский Хайнань, причем весна там считается самым подходящим временем для отдыха: на улице не жарко, а температура моря – +24 градуса. За номер в отеле в Санье в марте можно будет заплатить на 54% меньше, чем в феврале, а именно 12 тыс рублей в сутки. В других городах Хайнаня цены упали на 50%.